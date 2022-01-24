Очень соблазнительно: Ким Кардашьян в бикини цвета индиго продемонстрировала сексуальные формы

Очень соблазнительно: Ким Кардашьян в бикини цвета индиго продемонстрировала сексуальные формы

Звезда реалити и инфлюенсер обожает хвастаться фигурой в купальниках.

Ким Кардашьян продолжает баловать фолловеров горячими снимками с отдыха в теплых краях. Где именно отдыхает звезда реалити, она не признается.

На очередном фото в Instagram запечатлено лишь тело Ким без головы. На звезде бикини цвета индиго, которое идеально подчеркивает ее сексуальные формы.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Главный акцент на снимке Кардашьян сделала на пышном и соблазнительном декольте.

В Instagram Stories реалити-звезда показала еще несколько фото в купальниках.

Сначала Ким позировала в слитном нюдовом купальнике. Рукой она словно держала луну.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

На других снимках Кардашьян при лунном свете продемонстрировала фигуру в сером бикини.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

А пока Ким релаксирует в купальниках на отдыхе, ее экс-муж Канье Уэст со своей девушкой Джулией Фокс покоряет фэшн-ивенты на Парижской неделе моды.

Канье Уэст и Джулия Фокс / Getty Images

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