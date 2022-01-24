Очень соблазнительно: Ким Кардашьян в бикини цвета индиго продемонстрировала сексуальные формы

Звезда реалити и инфлюенсер обожает хвастаться фигурой в купальниках.
Ким Кардашьян продолжает баловать фолловеров горячими снимками с отдыха в теплых краях. Где именно отдыхает звезда реалити, она не признается.
На очередном фото в Instagram запечатлено лишь тело Ким без головы. На звезде бикини цвета индиго, которое идеально подчеркивает ее сексуальные формы.
Главный акцент на снимке Кардашьян сделала на пышном и соблазнительном декольте.
В Instagram Stories реалити-звезда показала еще несколько фото в купальниках.
Сначала Ким позировала в слитном нюдовом купальнике. Рукой она словно держала луну.
На других снимках Кардашьян при лунном свете продемонстрировала фигуру в сером бикини.
А пока Ким релаксирует в купальниках на отдыхе, ее экс-муж Канье Уэст со своей девушкой Джулией Фокс покоряет фэшн-ивенты на Парижской неделе моды.
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