Очень соблазнительно: смелая победительница "Холостяка-13" Инна Белень позировала на балконе без одежды

Бывшая избранница Александра Терена в обольстительном образе устроила фотосессию в Буковеле.

Победительница "Холостяка-13", волонтер и блогер — Инна Белень — отдыхает на горнолыжном курорте в Буковеле.

На балконе гостиницы девушка устроила себе фотосессию и показала в Instagram, что из этого вышло.

Инна Белень/Instagram Инны Белень

Инна соблазнительно позировала без одежды на фоне красивого пейзажа. Она закуталась в белое одеяло, распустила волосы и была без макияжа на лице.

Инна Белень/Instagram Инны Белень

Инна Белень/Instagram Инны Белень

"Утро, которое пахнет горами, тишиной и теплом", – подписала снимки Белень.

Инна Белень/Instagram Инны Белень

А еще певец Вадим Олейник с Инной продолжают подогревать слухи о своем романе. Артист поставил под этими пикантными фото огонек, на что Белень ответила смайликом с поцелуем.

Напомним, ранее Инна Белень показала фото из СПА, на котором она предстала в розовом бикини.

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