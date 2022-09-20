Очень стильная: Марго Робби появилась на публике в двух интересных образах

На публике актриса появляется не часто, но поскольку состоялась премьера фильма с ее участием, она решила порадовать нас новыми луками.

Голливудская звезда Марго Робби посетила 18 сентября шоу Джимми Фэллона в Нью-Йорке. 32-летняя звезда фильма "Отряд самоубийц" появилась на шоу в голубом платье от бренда Alessandra Rich.

Марго Робби / Фото: Getty Images

Шелковый наряд миди имел глубокое декольте, был выполнен в принт polka-dot. А также его украшали белый воротник с рюшей и золотые пуговицы. Дополнила образ Марго белыми туфлями-лодочками на высоком каблуке и легким макияжем.

Днем ранее девушка посетила премьеру фильма "Амстердам" в Нью-Йорке. На Морго было белоснежный наряд от Chanel из круизной коллекции 2023. Наряд состоял из длинной юбки с кружевными слоями и топа без бретелек и с небольшими драпировками.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Дополнили образ актрисы лаконичные украшения и нежный, практически незаметный макияж.

Марго Робби / Фото: Associated Press

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