Очень стильно: Кайли Дженнер подчеркнула сексуальную фигуру фисташковым нарядом

Звезда реалитии продемонстрировала свой праздничный образ.
Кайли Дженнер вчера, 10 августа, отпраздновала свое 24-летие. В честь этого она опубликовала серию снимков, на которых предстала в стильном образе. Красотка подчеркнула сексуальные формы фисташковым трикотажным нарядом, который состоял из топа с обнаженной спиной и юбки миди.
Очень соблазнительно в этом луке выглядел пышный бюст звезды реалити.
Аутфит Кайли дополнила длинным маникюром, укладкой, макияжем в коричневых оттенках, элегантными серьгами и светлыми босоножками.
Продемонстрировала Дженнер также свои пышные ягодицы.
Читайте также: Кайли Дженнер - 24: интересные факты об Instagram-диве