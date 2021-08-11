Очень стильно: Кайли Дженнер подчеркнула сексуальную фигуру фисташковым нарядом

Звезда реалитии продемонстрировала свой праздничный образ.

Кайли Дженнер вчера, 10 августа, отпраздновала свое 24-летие. В честь этого она опубликовала серию снимков, на которых предстала в стильном образе. Красотка подчеркнула сексуальные формы фисташковым трикотажным нарядом, который состоял из топа с обнаженной спиной и юбки миди.

Кайли Дженнер / Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / Instagram Кайли Дженнер

Очень соблазнительно в этом луке выглядел пышный бюст звезды реалити.

Кайли Дженнер / Instagram Кайли Дженнер

Аутфит Кайли дополнила длинным маникюром, укладкой, макияжем в коричневых оттенках, элегантными серьгами и светлыми босоножками.

Продемонстрировала Дженнер также свои пышные ягодицы.

Кайли Дженнер / Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / Instagram Кайли Дженнер

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