Очень странный наряд: британская актриса произвела фурор "голым" платьем на красной дорожке

Ее наряд привлек очень много внимания, однако ранее в таком же появлялась другая знаменитость.
33-летняя британская актриса, поэтесса и кинорежиссер - Грета Белламачина - появилась среди гостей 81-го Венецианского кинофестиваля. Она посмотрела картину Мария, в которой сыграла легендарная Анджелина Джоли.
На мероприятии Грета привлекла особое внимание, ведь выбрала архивное платье от Philosophy di Lorenzo Serafini, которое было полностью прозрачным. Наряд был выполнен из тонкой сетчатой черной ткани, имел длинные рукава и был полность расшит золотым декором.
Также платье украшал бархатный пояс на талии с бантом и цветком, а горловину - рюши. Носила она его в сочетании с бежевым боди, гламурными золотистыми туфлями и сумкой в виде жемчужины от Simone Rocha.
Однако она не первая, кто надевал это прозрачное платье на кинофестиваль. В 2018 году 75-й Венецианский кинофестиваль посетила топ-модель Изабель Гулар и была в точно таком же наряде, но носила его с черным нижним бельем.
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