Очень странный выбор: Тимоти Шаламе появился на фотоколле в шортах с камуфляжным принтом

26-летний Тимоти Шаламе - новая надежда Голливуда, поскольку в своем возрасте он уже успел сняться в десятках успешных фильмов, а также получить номинацию на "Оскар" и "Золотой глобус". А после триумфа очередной экранизации "Дюны" актер стал еще популярнее и востребование. В этом году на 79-м Венецианском кинофестивале Тимоти представляет фильм "Целиком и полностью", снятый режиссером Лукой Гуаданьино, где вместе с Тейлор Рассел исполняет главную роль.

Однако появление актера на фотоколле картины немного удивило, ведь он надел довольно нетривиальный образ от бренда Celine из весенне-летней коллекции 2023 года. Лук состоял из широких длинных шорт с камуфляжным принтом и с карманами, а также яркого кардигана, который украшала брошь со стразами.

Также актер надел бриллиантовое колье и несколько колец, а вот его руку украшали часы на черном ремешке. Завершили лук черные ботинки и футболка с принтом.

Тимоти Шаламе / Фото: Associated Press

Отметим, что в основе фильма "Целиком и полностью" лежит роман Камиллы ДеАнджелис, вышедший в 2015 году. Действие фильма происходит в Америке времен Рональда Рейгана и рассказывает драматичную историю девушки Марен Годли, брошенной матерью. Тимоти сыграет в фильме возлюбленного девушки - парня по имени Ли.

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