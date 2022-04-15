Очень трогательно: Оля Полякова записала колыбельную для украинских детей (видео)

Основа композиции - знаменитая мелодия украинского композитора Мирослава Скорика.

Певица Оля Полякова записала первую в своем репертуаре колыбельную. Нежная и трогательна песня получила название "Колискова Мелодія України". В клипе певица показала фото и видео из разрушенных украинских городов.

"Спела колыбельную всем детям Украины!

В новой песне "Колискова Мелодія України", я пыталась воспроизвести настроение, боль и надежду всего государства. Видео, сопровождающее композицию, смонтировано из реальных кадров военной хроники…

Жмите к себе детей, если имеете такую ​​возможность, обязательно говорите с ними о том, что сейчас происходит, находите слова. Пойте им колыбельные, если вас разделяет расстояние. Когда мне прислали колыбельную, которую вы сейчас слышите, она настолько пронзила мое сердце, что я просто не смогла не записать ее. Она вызывает образы детишек из всех уголков государства, переживших до сих пор переживающих бомбардировки в подвалах, просыпаются под звуки взрывов, прощаются со своими родителями на вокзалах. Но конечный смысл песни в том, что даже в самый трудный момент мы, украинцы, не теряем надежду снова видеть мирное небо, веру в нашу победу. Победа обязательно будет за нами — нет сомнений. Слава Украине!

Авторы песни: Александр Вратарев/Ирина Вратарева

Сведение: Вадим Лисица

Аранжировка: Борис Кукоба

Музыка Мирослава Скорика из кинофильма "Высокий перевал".

VideoEditing: SpiceStas (Стас Лисянский)", - написала Оля Полякова в публикации в Instgram.

Напомним, ранее Оля Полякова посетила футбольный матч между состоявшимся в Афинах донецким клубом "Шахтер" и греческим "Олимпиакосом", где как специальная гостья мероприятия она исполнила на стадионе гимн Украины. Она пела в вышиванке на фоне сине-желтых баннеров с надписями "Stop War".

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