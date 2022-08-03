Очень трогательно: Рози Хантингтон-Уайтли показала видео со своими двумя детьми

35-летняя британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли редко публикует снимки своих детей в Instagram. Однако в этот раз решила сделать исключение и показала, как ее дети играют вместе – они рассматривают книжку, валяются на полу и сидят в детской кроватке с балдахином.

"Мои любимые. Я знала, что у этих двоих будет крепкая связь….ничто не согревает мое сердце больше, чем видеть Джека с его младшей сестренкой. #DearNewParents, переход от одного к двум детям — это всего лишь переход, но будьте терпеливы и наслаждайтесь волнением, которое приходит, когда вы смотрите, как ваш первый ребенок учит второго. У меня есть минутка, чтобы отпраздновать эту победу", - написала Рози под трогательным видео.

Напомним, Рози Хантингтон-Уайтли воспитывает двух детей – сына Джека Оскара (2017 г.р.) и дочь Изабеллу Джеймс. Отец детей - актер Джейсон Стэтхэм.

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