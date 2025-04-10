Очень яркая: Александра Даддарио посетила мероприятие в длинном красном платье

Александра Даддарио / © Associated Press

Реклама

Александра Даддарио известная многим по роли в первом сезоне сериала «Белый лотос», вышла в свет в Нью-Йорке. Она посетила мероприятие AMC Networks Upfront и позировала для фото в ярком длинном платье.

Ее платье было от бренда V: PM Atelier и выполнено в красном цвете. У него были длинные рукава и необычные складки на юбке.

Александра Даддарио / © Associated Press

Носила платье Александра в сочетании с черными босоножками, серьгами с камнями, а также надела на запястье часы.

Реклама

Ее волосы были собраны в низкий хвост, а на лице звезда сделала макияж с красной помадой на губах. С этим платьем такой макияж смотрелся особенно красиво.

Александра Даддарио / © Associated Press

Также на этом мероприятии в Нью-Йорке появилась актриса Хилари Бертон, которую многие знают по сериалу One Tree Hill, который в Украине транслировался под названием «Школа выживания».