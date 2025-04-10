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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
73
Время на прочтение
1 мин

Очень яркая: Александра Даддарио посетила мероприятие в длинном красном платье

Голливудская звезда надела платье от бухарестского бренда.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Александра Даддарио

Александра Даддарио / © Associated Press

Александра Даддарио известная многим по роли в первом сезоне сериала «Белый лотос», вышла в свет в Нью-Йорке. Она посетила мероприятие AMC Networks Upfront и позировала для фото в ярком длинном платье.

Ее платье было от бренда V: PM Atelier и выполнено в красном цвете. У него были длинные рукава и необычные складки на юбке.

Александра Даддарио / © Associated Press

Александра Даддарио / © Associated Press

Носила платье Александра в сочетании с черными босоножками, серьгами с камнями, а также надела на запястье часы.

Ее волосы были собраны в низкий хвост, а на лице звезда сделала макияж с красной помадой на губах. С этим платьем такой макияж смотрелся особенно красиво.

Александра Даддарио / © Associated Press

Александра Даддарио / © Associated Press

Также на этом мероприятии в Нью-Йорке появилась актриса Хилари Бертон, которую многие знают по сериалу One Tree Hill, который в Украине транслировался под названием «Школа выживания».

Дата публикации
Количество просмотров
73
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