Очень яркая и гламурная: Кендал Дженнер под прицелами папарацци в Лос-Анджелесе

Для выхода в свет модель выбрала винтажный лук.
Младшая сестра Ким Кардашьян - телезвезда и супермодель Кендал Дженнер - попала под прицел фотографов, когда направлялась на вечеринку еще одной своей сестры - Кайли. Мероприятие проходило в Лос-Анджелесе, а Кендалл решила на нем отличиться винтажным сарафаном Dolce & Gabbana.
Наряд был до колен, на тонких бретельках и с принтом синего цвета. Впервые это платье было представлено в коллекции бренда в 2001 году. Отыскала наряд для знаменитости ее стилист Дэни Мишель.
Дополнили образ Кендалл макияж с синими тенями, прическа в стиле нулевых, босоножки и сумка от бренда Alexander Wang.
Отметим, также эту вечеринку посетили остальные сестры девушки: Ким, Кортни и Хлое. Кайли была на мероприятии хозяйкой, поскольку оно было посвящено ее косметическому бренду.
Читайте также: