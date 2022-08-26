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Очень яркая и гламурная: Кендал Дженнер под прицелами папарацци в Лос-Анджелесе

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Очень яркая и гламурная: Кендал Дженнер под прицелами папарацци в Лос-Анджелесе

Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

Для выхода в свет модель выбрала винтажный лук.

Младшая сестра Ким Кардашьян - телезвезда и супермодель Кендал Дженнер - попала под прицел фотографов, когда направлялась на вечеринку еще одной своей сестры - Кайли. Мероприятие проходило в Лос-Анджелесе, а Кендалл решила на нем отличиться винтажным сарафаном Dolce & Gabbana.

Наряд был до колен, на тонких бретельках и с принтом синего цвета. Впервые это платье было представлено в коллекции бренда в 2001 году. Отыскала наряд для знаменитости ее стилист Дэни Мишель.

Дополнили образ Кендалл макияж с синими тенями, прическа в стиле нулевых, босоножки и сумка от бренда Alexander Wang.

Кендалл Дженнер / © Getty Images
Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

Отметим, также эту вечеринку посетили остальные сестры девушки: Ким, Кортни и Хлое. Кайли была на мероприятии хозяйкой, поскольку оно было посвящено ее косметическому бренду.

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