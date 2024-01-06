Очень яркая: ведущая Эшли Робертс продемонстрировала классический лук в стиле Barbiecore

42-летняя экс-звезда группы The Pussycat Dolls и ведущая на британском радио, как всегда, продемонстрировала стильный аутфит на улицах Лондона. Эшли Робертс сфотографировали папарацци после утреннего эфира на радио Heart FM, когда она шла с работы к машине.

Женщина очень любит яркие и стильные наряды, а один из ее любимых цветов явно розовый, поскольку она этот оттенок очень часто носит. В этот раз на Робертс был наряд в стиле Barbiecore от британского бренда River Island, который включал широкие штаны и жилетку на пуговицах.

Дополнила она наряд пальто, туфлями-лодочками и сумкой с короткими ручками от бренда Balenciaga. Также в розовой оправе были солнцезащитные очки звезды.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Напомним, что Barbiecore стал безумно популярным после выхода фильма "Барби" с Марго Робби в главной роли. Стиль просякнут эстетикой в стиле куклы и нарочито включает много розовой и гламурной одеждой,, а также милых аксессуаров со стразами, перьями и пухом. Эшли же наряды в розовм носила и до появления этого тренда, поэтому ниже мы собрали некоторые ее ранние луки в этом цвете.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

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