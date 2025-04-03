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- Шоу-бизнес
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Очень ярко и необычно: певицу Риту Ору сфотографировали в Милане
Этой весной звезда выбирает яркие образы.
Британская суперзвезда Рита Ора попала под прицел папарацци в Милане, когда выходила из отеля, в котором останавливалась. Снимки были сделаны папарацци в апреля.
На Рите в тот день эклектичный наряд, в котором она сочетала, казалось бы, несочетаемые вещи. Дело в том, что она надела укороченные брюки кобальтового цвета, джинсовую юбку миди, а также рубашку с принтом и бомбер цвета хаки.
Яркости образу певицы добавили солнцезащитные очки в голубой оправе и серьги такого же цвета. Также Рита надела розовые кроссовки и такие же носки. Через плечо у нее висела сумка на длинном ремешке-цепочке.
А вот несколькими днями ранее Рита посетила Дюссельдорф, где в платье небесно-голубого цвета выступила во время презентации Douglas x Typebea Beauty.