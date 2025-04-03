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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
122
Время на прочтение
1 мин

Очень ярко и необычно: певицу Риту Ору сфотографировали в Милане

Этой весной звезда выбирает яркие образы.

Автор публикации
Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Рита Ора

Рита Ора / © Getty Images

Британская суперзвезда Рита Ора попала под прицел папарацци в Милане, когда выходила из отеля, в котором останавливалась. Снимки были сделаны папарацци в апреля.

На Рите в тот день эклектичный наряд, в котором она сочетала, казалось бы, несочетаемые вещи. Дело в том, что она надела укороченные брюки кобальтового цвета, джинсовую юбку миди, а также рубашку с принтом и бомбер цвета хаки.

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Яркости образу певицы добавили солнцезащитные очки в голубой оправе и серьги такого же цвета. Также Рита надела розовые кроссовки и такие же носки. Через плечо у нее висела сумка на длинном ремешке-цепочке.

А вот несколькими днями ранее Рита посетила Дюссельдорф, где в платье небесно-голубого цвета выступила во время презентации Douglas x Typebea Beauty.

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Associated Press

Рита Ора / © Associated Press

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Associated Press

Рита Ора / © Associated Press

Рита Ора и Тайка Вайтити / © Associated Press

Рита Ора и Тайка Вайтити / © Associated Press

Рита Ора / © Associated Press

Рита Ора / © Associated Press

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
122
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