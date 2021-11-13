Очередное "голое" платье: Лотти Мосс в неудачном наряде на вечеринке

Сочетание подобных аксессуаров и прозрачного платья придали образу излишнюю сексуальность.

Младшая сестра супермодели Кейт Мосс, 23-летняя Лотти, попала под прицел папарацци, когда шла на очередную вечеринку в Лондоне. Девушка - поклонница откровенных нарядов, и в этот раз она тоже выбрала довольно смелое, но не очень удачное неоновое мини-платье.

Лотти Мосс / Getty Images

Дело в том, что наряд был полупрозрачным и прекрасно демонстрировал все пикантные места модели. Под платье она надела бежевое белье, а также дополнила лук черными ботфортами и маленькой сумкой.

Лотти Мосс / Getty Images

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