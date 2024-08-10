Одалживала в костюмерной: как Сара Джессика Паркер засветила вещь, которая в скором появилась в сериале

За многие годы работы в сериале она собрала огромный гардероб уникальных вещей.
Съемки последнего сезона сериала "Секс в большом городе" проходили весны 2003 года по зимы 2004-го и после монтажа серии практически сразу выходили на телевидении. А вот в перерывах между съемками, главная актриса сериала - Сара Джессика Паркер - часто посещала различные мероприятия и красные дорожки.
Осень 2003 года, когда показ сериала был в самом разгаре, Паркер появилась на Бродвее - она посетила премьеру уже культового мюзикла Злая.
На звезде в тот вечер было эффектное платье с фатиновой юбкой и очень глубоким декольте, которое она носила с атласным бюстгальтером, босоножками и пальто с короткими рукавами.
Однако главное внимание в этом образе привлекла сумка звезды, ведь буквально через несколько месяцев этот аксессуар появится в 18 серии сериала "Секс в большом городе".
Паркер сочетает сумку в сериале с бархатным голубым платьем от Marc Jacobs и объемной укладкой. Сумка нежно-бежевого оттенка была от Bottega Veneta и сверху завязывалась на узел, также она была полностью расшита бисером и пайетками.
После завершения шоу Паркер признавалась, что забрала себе все наряды и мебель из шоу. На протяжении многих лет она хранила это все на складе, а также не раз надевала наряды своей героини в обыной жизни.
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