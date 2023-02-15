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Одела сына в штаны с сердцами: Эмили Ратажковски попала под прицел во время прогулки с ребенком

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
193
Время на прочтение
1 мин
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Одела сына в штаны с сердцами: Эмили Ратажковски попала под прицел во время прогулки с ребенком

Эмили Ратажковски с сыном Сильвестром / Фото: Getty Images

31-летняя модель Эмили Ратажковски успешно совмещает работу на Нью-Йоркской неделе моды и прогулки с сыном Сильвестром.

Ратажковски буквально на днях дефилировала на показе Tory Burch, а в Instagram опубликовал видео с подиума с подписью: "Закрытие показа @toryburch в окружении проекций Венеры Милосской. Эта коллекция посвящена уверенности в себе, которая возникает из-за того, что ты не извиняешься за себя", - написала Эмили.

Позже модель сфотографировали папарацци в Нью-Йорке во время прогулки с ее почти двухгодовалым сыном Сильвестром.

Ребенок был в ярко-оранжевой меховушке и штанах с сердцами, видимо, Эмили специально нарядила его в такой лук в честь Дня Валентина. Сама звезда была в кожаной удлиненной куртке и синих широких брюках, сочетая их с удобными кроссовками.

Эмили Ратажковски с сыном Сильвестром / © Getty Images
Эмили Ратажковски с сыном Сильвестром / Фото: Getty Images

Также модель запечатлели и в другом луке. Эмили надела приталенный синий жакет и мини-юбку на запах от Aya Muse, дополнив образ красной кепкой, сумкой от Loewe и светлыми кедами. Волосы звезды были красиво накручены локонами, а на лице были черные солнцезащитные очки.

Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
193
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