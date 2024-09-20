Оделась элегантно: Хайди Клум очаровала стильным образом в черном наряде

В черном жакете ее не часто можно увидеть, но такой стиль очень идет звезде.
Модель и телеведущая Хайди Клум попала под прицел папарацци по пути на шоу America's Got Talent в Пасадене. Обычно наряды звезды очень яркие, с декором, в романтическом стиле, поэтому ее вчерашний лук очень удивил.
Дело в том, что Клум надела классический черный жакет и черные кюлоты. Также на известной женщине были замшевые сапоги, золотое украшение на шее и белая обтягивающая майка. Волосы она уложила в объемную прическу с локонами и надела солнцезащитные очки.
Завершала образ Хайди сумка от Hermes, которая была выполнена из двух видов материалов - кожи и светлой ткани.
Это один из самых любимых аксессуаров у Клум и сумок от этого бренда она насобирала уже огромную коллекцию. Сумки Hermes она сочетает с разными нарядами.
Читайте также:
- Ей очень идет эта прическа: Хайди Клум попала под прицел папарацци в нетипичном для себя образе
- Вау, какая: 51-летняя модель Хайди Клум показывает как нужно одеваться в ее возрасте
- Вау, как необычно: Хайди Клум надела на красную дорожку платье с яркой бахромой