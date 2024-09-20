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Оделась элегантно: Хайди Клум очаровала стильным образом в черном наряде

Оделась элегантно: Хайди Клум очаровала стильным образом в черном наряде

Хайди Клум / Фото: Getty Images

В черном жакете ее не часто можно увидеть, но такой стиль очень идет звезде.

Модель и телеведущая Хайди Клум попала под прицел папарацци по пути на шоу America's Got Talent в Пасадене. Обычно наряды звезды очень яркие, с декором, в романтическом стиле, поэтому ее вчерашний лук очень удивил.

Дело в том, что Клум надела классический черный жакет и черные кюлоты. Также на известной женщине были замшевые сапоги, золотое украшение на шее и белая обтягивающая майка. Волосы она уложила в объемную прическу с локонами и надела солнцезащитные очки.

Завершала образ Хайди сумка от Hermes, которая была выполнена из двух видов материалов - кожи и светлой ткани.

Хайди Клум / © Getty Images
Хайди Клум / Фото: Getty Images

Это один из самых любимых аксессуаров у Клум и сумок от этого бренда она насобирала уже огромную коллекцию. Сумки Hermes она сочетает с разными нарядами.

Хайди Клум / © Getty Images
Хайди Клум / Фото: Getty Images
Хайди Клум / © Getty Images
Хайди Клум / Фото: Getty Images
Хайди Клум / © Getty Images
Хайди Клум / Фото: Getty Images

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