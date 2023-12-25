Оделась, как француженка: певица Розалия попала под прицел папарацци с пиццей в руках

Испанскую певицу и автора песен Розалию сфотографировали в престижном районе Трайбека, когда она шла по улице. При этом девушка несла в руках коробку с большой пиццей.

Отдалась она в преддверии Рождества необычно и стильно, образ певицы немного напоминал так называемый стиль француженки, поскольку она надела черную мини-юбку и берет.

Также на певице была полосатая кофта и сапоги, напоминающие по стилю высокие серые носки.

Розалия / Фото: Getty Images

Стоит отметить и оригинальный рюкзак звезды, поскольку он у нее был в виде двуглавого медведя.

Розалия / Фото: Getty Images

А несколькими днями ранее Розалию также заметили в Нью-Йорке, но тогда она была в повязке для волос и мини-платье с вышивкой.

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