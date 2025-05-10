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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
73
Время на прочтение
1 мин

Оделась как леди-босс: Моника Беллуччи вышла на красную дорожку в мужском костюме

60-летняя Моника Беллуччи посетила церемонию вручения национальной кинопремии Италии David di Donatello.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Моника Беллуччи

Моника Беллуччи / © Getty Images

На мероприятие, которое проходило в Риме, актриса пришла в необычном для себя образе — вместо длинного черного платья, которые обычно выбирает для подобных мероприятий, на ней был серый мужской костюм от Saint Laurent.

Ее лук включал блейзер, рукава которого она подвернула, широкие брюки, полосатую рубашку и яркий сине-зеленый галстук. На глаза актриса надела солнцезащитные очки, а волосы просто распустила и выпрямила.

Моника Беллуччи / © Getty Images

Моника Беллуччи / © Getty Images

Также похожий образ как-то продемонстрировала еще одна суперзвезда — актриса Николь Кидман. В таком наряде она вышла на фотоколл, который проводился в рамках церемонии Critics Choice Awards 2025. Ее маскулинный наряд был от бренда Saint Laurent из новой коллекции весна-лето 2025 и включал блейзер, широкие штаны и полосатую рубашку.

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Моника Беллуччи / © Getty Images

Моника Беллуччи / © Getty Images

Моника Беллуччи / © Getty Images

Моника Беллуччи / © Getty Images

Моника Беллуччи / © Associated Press

Моника Беллуччи / © Associated Press

Моника Беллуччи / © Associated Press

Моника Беллуччи / © Associated Press

Моника Беллуччи / © Associated Press

Моника Беллуччи / © Associated Press

Моника Беллуччи / © Associated Press

Моника Беллуччи / © Associated Press

Моника Беллуччи / © Associated Press

Моника Беллуччи / © Associated Press

Моника Беллуччи / © Associated Press

Моника Беллуччи / © Associated Press

Моника Беллуччи / © Associated Press

Моника Беллуччи / © Associated Press

Моника Беллуччи / © Getty Images

Моника Беллуччи / © Getty Images

Моника Беллуччи / © Getty Images

Моника Беллуччи / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
73
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