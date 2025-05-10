Оделась как леди-босс: Моника Беллуччи вышла на красную дорожку в мужском костюме

Моника Беллуччи / © Getty Images

Реклама

На мероприятие, которое проходило в Риме, актриса пришла в необычном для себя образе — вместо длинного черного платья, которые обычно выбирает для подобных мероприятий, на ней был серый мужской костюм от Saint Laurent.

Ее лук включал блейзер, рукава которого она подвернула, широкие брюки, полосатую рубашку и яркий сине-зеленый галстук. На глаза актриса надела солнцезащитные очки, а волосы просто распустила и выпрямила.

Моника Беллуччи / © Getty Images

Также похожий образ как-то продемонстрировала еще одна суперзвезда — актриса Николь Кидман. В таком наряде она вышла на фотоколл, который проводился в рамках церемонии Critics Choice Awards 2025. Ее маскулинный наряд был от бренда Saint Laurent из новой коллекции весна-лето 2025 и включал блейзер, широкие штаны и полосатую рубашку.

Реклама

Николь Кидман / © Associated Press

Моника Беллуччи / © Getty Images Моника Беллуччи / © Getty Images Моника Беллуччи / © Associated Press Моника Беллуччи / © Associated Press Моника Беллуччи / © Associated Press Моника Беллуччи / © Associated Press Моника Беллуччи / © Associated Press Моника Беллуччи / © Associated Press Моника Беллуччи / © Associated Press Моника Беллуччи / © Getty Images Моника Беллуччи / © Getty Images