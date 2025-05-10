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- Шоу-бизнес
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Оделась как леди-босс: Моника Беллуччи вышла на красную дорожку в мужском костюме
60-летняя Моника Беллуччи посетила церемонию вручения национальной кинопремии Италии David di Donatello.
На мероприятие, которое проходило в Риме, актриса пришла в необычном для себя образе — вместо длинного черного платья, которые обычно выбирает для подобных мероприятий, на ней был серый мужской костюм от Saint Laurent.
Ее лук включал блейзер, рукава которого она подвернула, широкие брюки, полосатую рубашку и яркий сине-зеленый галстук. На глаза актриса надела солнцезащитные очки, а волосы просто распустила и выпрямила.
Также похожий образ как-то продемонстрировала еще одна суперзвезда — актриса Николь Кидман. В таком наряде она вышла на фотоколл, который проводился в рамках церемонии Critics Choice Awards 2025. Ее маскулинный наряд был от бренда Saint Laurent из новой коллекции весна-лето 2025 и включал блейзер, широкие штаны и полосатую рубашку.