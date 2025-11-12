Оделась как на съемки сериала: Сару Джессику Паркер заметили в образе Кэрри Брэдшоу в Лондоне

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Реклама

Актрису сфотографировали папарацци в Лондоне, куда она прилетела, чтобы принять участие в Букеровской премии 2025 года. В этом году она вошла в состав жюри, которые выбирали победителей.

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

На фото Паркер покидает отель перед приемом по случаю вручения премии, который устроила королева Камиллой в Кларенс-хаусе 11 ноября. Актриса была одета точно как героиня сериала «И просто так…» — Паркер надела платье миди и жакет украшенный гламурными пуговицами и большими цветами. Также свой образ актриса дополнила бриллиантовыми серьгами и колье с большими фиолетовыми камнями, которое она ранее уже неоднократно носила. Также наряд Сара Джессика дополнила яркими малиновыми туфлями на каблуках и сумкой от бренда Sonia Rykiel с большими кристаллами.

Королева Камилла и Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Королева Камилла и Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Королева Камилла и Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Эта сумка неоднократно появлялась на протяжении многих лет в сериале «Секс в большом городе», а затем и в его продолжении «И просто так…», но не стала настолько популярной, как «багет» от Fendi.

Реклама

Сумки Sonia Rykiel характерны тем, что он обычно сделаны из мягкой кожи, имеют мягкую ручку, а также украшены каким-то декором. Чаще всего на них можно увидеть заклепки или камни.