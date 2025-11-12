ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
126
Время на прочтение
2 мин

Оделась как на съемки сериала: Сару Джессику Паркер заметили в образе Кэрри Брэдшоу в Лондоне

Несмотря на то, что история Кэрри Брэдшоу завершилась и все проекты связанные с этим персонажем завершены, героиня никак не отпускает Сару Джессику Паркер, которая ее играла на протяжении более 25 лет.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Актрису сфотографировали папарацци в Лондоне, куда она прилетела, чтобы принять участие в Букеровской премии 2025 года. В этом году она вошла в состав жюри, которые выбирали победителей.

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

На фото Паркер покидает отель перед приемом по случаю вручения премии, который устроила королева Камиллой в Кларенс-хаусе 11 ноября. Актриса была одета точно как героиня сериала «И просто так…» — Паркер надела платье миди и жакет украшенный гламурными пуговицами и большими цветами. Также свой образ актриса дополнила бриллиантовыми серьгами и колье с большими фиолетовыми камнями, которое она ранее уже неоднократно носила. Также наряд Сара Джессика дополнила яркими малиновыми туфлями на каблуках и сумкой от бренда Sonia Rykiel с большими кристаллами.

Королева Камилла и Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Королева Камилла и Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Королева Камилла и Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Королева Камилла и Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Королева Камилла и Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Королева Камилла и Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Эта сумка неоднократно появлялась на протяжении многих лет в сериале «Секс в большом городе», а затем и в его продолжении «И просто так…», но не стала настолько популярной, как «багет» от Fendi.

Сумки Sonia Rykiel характерны тем, что он обычно сделаны из мягкой кожи, имеют мягкую ручку, а также украшены каким-то декором. Чаще всего на них можно увидеть заклепки или камни.

Сара Джессика Паркер на съемках сериала «И просто так…» с сумкой Sonia Rykiel в руке / © Getty Images

Сара Джессика Паркер на съемках сериала «И просто так…» с сумкой Sonia Rykiel в руке / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
126
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie