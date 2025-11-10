ТСН в социальных сетях

Оделась, как принцесса Кейт: Пэрис Хилтон скопировала самый культовый лук королевской особы

Это платье от Jenny Packham пользуется особой популярностью среди знаменитостей.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон / © Associated Press

8 ноября в Голливуде состоялся благотворительный вечер Baby2Baby, на котором собирали средства для детей из малоимущих семей. Организация закупает им одежду, подгузники и предметы первой необходимости. Поддержать организацию и сделать свой вклад пришла светская львица Пэрис Хилтон.

Знаменитость обожает быть яркой и гламурной, поэтому в этом году для своего появления выбрала по-особенно знаковое платье — наряд голубого цвета от бренда Jenny Packham. Это было платье-кейп полностью расшитое пайетками, которое она дополнила бежевыми перчатками со стразами и чокером на шее.

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Примечательное это платье тем, что точно в таком же, но золотого цвета, несколько лет тому назад появилась на премьере фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» принцесса Кейт. Наряд поразил всех на повал и вспоминается по сей день.

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

