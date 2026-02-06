ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
26
1 мин

Оделась как Жаклин Кеннеди: актриса Наоми Уоттс вышла на публику в платке на голове

Актрису подловили папарацци на улице в образе, который очень напоминал стиль известной первой леди.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Наоми Уоттс

Наоми Уоттс / © Getty Images

Наоми Уоттс сыграла в новом сериале созданном писателем, режиссером и продюсером Райаном Мерфи «История любви: Джон Ф. Кеннеди-младший и Кэролин Бессетт». Актриса сыграла бывшую первую леди США Жаклин Кеннеди.

Сейчас актриса проводит время в Нью-Йорке, в рамках промо-тура к сериалу. Ее сфотографировали папарацци в элегантном сером костюме с брюками и жакетом на запах виж бренда Gia Studios, который она надела в сочетании с белыми туфлями и сумкой в ретростиле от бренда Kassandre.

Наоми Уоттс / © Getty Images

Наоми Уоттс / © Getty Images

Также ретроэстетики этому луку актрисы добавили такие аксессуары как очки и шелковый платок на голове. В целом этот образ очень напомнил стиль бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди, которую она и сыграла.

Жаклин обожала платки от бренда Hermes и имела большую коллекцию.

Жаклин Кеннеди в платке / © Getty Images

Жаклин Кеннеди в платке / © Getty Images

