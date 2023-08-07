Оделась не по-летнему: Дженнифер Кулидж сочетала джинсы с длинным платьем и ботильонами

Актриса пыталась быть незаметной, но все же попала под прицел папарацци.
Звезду "Американского пирога" и "Белого лотоса" заметили папарацци в Нью-Йорке возле отеля. 61-летняя Дженнифер Кулидж стояла возле большого внедорожника, в котором лежали чемоданы с ее вещами.
Женщина держала в руках также легкое пальто, зеленый пакет и телефон. На плече у нее висела большая белая сумка-шопер.
Несмотря на то, что на улице жаркое лето, актриса надела джинсы-скини,кардиган-платье темно-синего цвета и с пуговицами, а также ботильоны баклажанового оттенка. На голове у нее была шляпа, а на глазах солнцезащитные очки.
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