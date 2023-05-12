Оделась нескромно: 23-летняя Холли Бейли пришла на премьеру "Русалочки" в платье с декольте

Платье было тематическим, ведь его украшала вышивка белыми бусинами.

23-летняя актриса и певица Холли Бейли посетила премьеру ремейка детской сказки Disney "Русалочка", которая состоялась в парке Торео в городе Мехико, Мексика.

Во время мероприятия Холли раздавала автографы поклонникам, позировала фотографам, общалась с гостями и детьми, которые пришли посмотреть на новую “Русалочку”. Также состоялась небольшая пресс-конференция.

Наряд девушка выбрала смелый - нежное платье от бренда Georges Chakra с полупрозрачными и переплетенными деталями и длинным шлейфом. Также у него было очень глубокое декольте и вышивка белыми бусинами, напоминающими жемчуг. Дополнили ее образ длинные дреды, макияж и серьги с жемчугом.

Холли Бейли / Фото: Getty Images

Напомним, новая экранизация "Русалочки" получила неоднозначные отзывы, ведь многим не понравилась главная актриса. После публикации на YouTube официальный тизер фильма неожиданно получил более 1,5 миллиона дизлайков и отрицательных отзывов, из-за чего под ним выключили комментарии. В украинский прокат фильм "Русалочка" выйдет 25 мая.

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