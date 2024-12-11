Оделась немного в ретро-стиле: Сьюки Уотерхаус подловили в Нью-Йорке без Роберта Паттинсона

32-летняя британская певица Сьюки Уотерхаус - жена актера Роберта Паттинсона - появилась на улице в Нью-Йорке. В США она прилетела на интервью в программе The Kelly Clarkson Show.

Когда Сьюки сфотографировали, она была одета в стильный наряд, как раз подходящий для прохладной нью-йоркской погоды. Певица сочетала светлую блузу бежевого цвета, обтягивающие штаны и пальто коричневого цвета с меховой отделкой.

Ее образ дополняли ботильоны на каблуках и небольшая черная сумка с золотой фурнитурой. Также Сьюки сделала макияж и легкую укладку с локонами.

Сьюки Уотерхаус / Фото: Getty Images

Роберта в Нью-Йорке с ней не заметили, как и их дочь. Напомним, что в последний раз пара вместе появилась на публике в октябре, они тогда посетили в Лос-Анджелесе турнир с поло. Пара позировала перед фотографами обнявшись и на Уотерхаус было черное платье от бренда Antonio Marras из коллекции весна-лето 2025.

Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон / Фото: Getty Images

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