Оделась очень ярко: Сару Джессику Паркер сфотографировали во время съемок в сериале "И просто так…"

Актриса и ее стилисты не перестают удивлять нарядами для героини сериала.

Папарацци опять сфотографировали Сару Джессику Паркер во время работы. Актриса продолжает сниматься новом сезоне сериала "И просто так…" в Нью-Йорке.

Во время работы звезду заметили в двух новых очень ярких нарядах, которые привлекали внимание. Первый лук Паркер был полностью розового цвета и представлял собой длинное платье-пальто с белыми пуговицами и рукавами.

Этот наряд она носила в сочетании с белыми туфлями на каблуках и объемной прической. В руке она несла шопер.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Также актрису сфотографировали в синем костюме кобальтового цвета. Он состоял из рубашки с длинными рукавами и прямых брюк. По цвету костюмом сочетался с туфлями звезды. Очень интересной деталью образа Сары Джессики стала яркая полосатая сумка с кисточками и тонким ремешком.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Эти два наряда она продемонстрировала после того, как была замечена в креативном наряде с коллегой по сериалу Джоном Корбеттом.

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