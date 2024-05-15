Оделась пикантно: "Мисс Швеция" Виктория Сильвстедт украла все внимание на красной дорожке "голым" платьем

Это мероприятие она посещает ежегодно и всегда пытается выбирать для красной дорожки особые платья. В этот раз ее образ особенно запомнится публике.

Во второй день 77-го Каннского кинофестиваля гостям мероприятия презентовали фильм "Фуриоса: Безумный Макс. Сага", в котором главную роль сыграла несравненная Аня Тейлор-Джой. Одной из гостей мероприятия стал была Виктория Сильвстедт - шведская фотомодель, актриса, певица и телеведущая.

Женщина надела на гламурное светское событие очень эффектное голое платье от бренда Ziad Nakad. Наряд был выполнен в пурпурном цвете и имел рукава-перчатки.

Однако главное внимание в этом образе привлекали прозрачные вставки и пикантные вырезы. Платье надевалось как боди и спереди его юбка была украшена драпировкой и высоким разрезом, который открывал ноги.

Виктория Сильвстедт / Фото: Getty Images

Также наряд был полностью расшит пайетками и украшен стразами. Дополнила она лук бриллиантовым колье на шее, объемной укладкой, макияжем и гламурными босоножками со стразами.

Виктория Сильвстедт / Фото: Associated Press

Напомним, что в прошлом году Виктория появилась на кинофестивале в пышном желтом платье без бретелек от французского бренда Christophe Guillarme.

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