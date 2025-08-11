- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 26
- Время на прочтение
- 1 мин
Оделась по-деловому: Джессика Альба в голубом кожаном наряде под прицелом папарацци
Голливудская актриса и бизнес-леди Джессика Альба возвращается к своему проекту — реалити-шоу Honest Renovations, где она является ведущей вместе с Элизабет Мэтис.
Альбу сфотографировали в Трайбеке в Нью-Йорке. Звезда шла по улице в голубом наряде из кожи, который включал топ на пуговицах с короткими рукавами и воротом, а также юбку-карандаш с карманами и высокой посадкой.
Этот яркий наряд Джессика дополнила массивными золотыми серьгами-кольцами, очками, белыми туфлями на каблуках и сумкой-клатчем. Волосы актриса уложила в элегантные локоны, которые идеально вписывались в ее образ.
Напомним, что ранее актриса надела платье без бретелек от бренда Emilia Wickstead, которое было выполнено из шелкового атласа и отлично подчеркивало ее фигуру. Образ Альба дополнила креативной сумкой-мешком коричневого цвета, золотыми босоножками и украшениями. Компанию ей тогда составила ее 17-летняя дочь Хонор Уоррен.