ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
26
Время на прочтение
1 мин

Оделась по-деловому: Джессика Альба в голубом кожаном наряде под прицелом папарацци

Голливудская актриса и бизнес-леди Джессика Альба возвращается к своему проекту — реалити-шоу Honest Renovations, где она является ведущей вместе с Элизабет Мэтис.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Джессика Альба

Джессика Альба / © Getty Images

Альбу сфотографировали в Трайбеке в Нью-Йорке. Звезда шла по улице в голубом наряде из кожи, который включал топ на пуговицах с короткими рукавами и воротом, а также юбку-карандаш с карманами и высокой посадкой.

Этот яркий наряд Джессика дополнила массивными золотыми серьгами-кольцами, очками, белыми туфлями на каблуках и сумкой-клатчем. Волосы актриса уложила в элегантные локоны, которые идеально вписывались в ее образ.

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Напомним, что ранее актриса надела платье без бретелек от бренда Emilia Wickstead, которое было выполнено из шелкового атласа и отлично подчеркивало ее фигуру. Образ Альба дополнила креативной сумкой-мешком коричневого цвета, золотыми босоножками и украшениями. Компанию ей тогда составила ее 17-летняя дочь Хонор Уоррен.

Джессика Альба и Хонор Уоррен / © Getty Images

Джессика Альба и Хонор Уоррен / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

© Getty Images

Джессика Альба_1 / © Getty Images

© Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

© Getty Images

Джессика Альба_1 / © East News

© East News

Джессика Альба_1 / © East News

© East News

Джессика Альба_2 / © Getty Images

© Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

© Getty Images

Джессика Альба_2 / © East News

© East News

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie