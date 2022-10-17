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Оделась по последним трендам: супермодель Джиджи Хадид заметили в стильном луке в Нью-Йорке

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Оделась по последним трендам: супермодель Джиджи Хадид заметили в стильном луке в Нью-Йорке

Джиджи Хадид / Фото: Getty Images

Этот многослойный осенний образ можно сохранять, чтобы повторить, пока погода позволяет.

27-летнюю супермодель Джиджи Хадид сфотографировали в Нью-Йорке, когда она в стильном деловом аутфите направлялась на конференцию Vogues Forces of Fashion.

Девушка собрала свои светлые волосы в высокий хвост скранчем, надела пальто-жакет оверсайз верблюжьего цвета от Dior и широкие штаны оливкового от Guest.

Также в этом многослойном образе была рубашка с галстуком. Из аксессуаров она выбрала культовую сумку от Christian "Седло" и солнцезащитные очки от Louis Vuitton.

Джиджи Хадид / © Getty Images
Джиджи Хадид / Фото: Getty Images

А вот что касается обуви, то Джиджи выбрала двухцветные лоферы от Eytys. Стоимость таких, согласно официальному сайту, - 500 долларов.

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