Оделась по последним трендам: супермодель Джиджи Хадид заметили в стильном луке в Нью-Йорке

Этот многослойный осенний образ можно сохранять, чтобы повторить, пока погода позволяет.
27-летнюю супермодель Джиджи Хадид сфотографировали в Нью-Йорке, когда она в стильном деловом аутфите направлялась на конференцию Vogues Forces of Fashion.
Девушка собрала свои светлые волосы в высокий хвост скранчем, надела пальто-жакет оверсайз верблюжьего цвета от Dior и широкие штаны оливкового от Guest.
Также в этом многослойном образе была рубашка с галстуком. Из аксессуаров она выбрала культовую сумку от Christian "Седло" и солнцезащитные очки от Louis Vuitton.
А вот что касается обуви, то Джиджи выбрала двухцветные лоферы от Eytys. Стоимость таких, согласно официальному сайту, - 500 долларов.
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