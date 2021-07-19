Оделась просто: племянницу Джулии Робертс заметили на прогулке в Бостоне

После рождения ребенка девушка очень редко появляется на публике, поэтому такой выход стал сюрпризом.
Племянница Джулии Роберст, актриса Эмма Робертс, попала под прицел папарацци, когда вышла на прогулку в Бостоне. Девушку заметили на Бикон-стрит в белой трикотажной укороченной кофточке на пуговицах и черных джинсах по фигуре, которые она немного подвернула снизу.
Завершили образ знаменитости черные босоножки на массивной подошве, солнцезащитные очки и сумка на короткой ручке мятного цвета. На лице у Эммы был совсем легкий макияж.
В декабре 30-летняя Эмма и ее 36-летний бойфренд Гаррет Хедлунд впервые стали родителями. Для обоих ребенок стал первенцем.
К слову, на прошлой неделе на публику впервые вышла двоюродная сестра Эммы - 16-летняя дочь Джулии Робертс Хэзел. Девушка прилетела в Канны с отцам, чтобы составить ему компанию на премьере фильма "День флага", над которым он работал.
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