Оделась просто: племянницу Джулии Робертс заметили на прогулке в Бостоне

Оделась просто: племянницу Джулии Робертс заметили на прогулке в Бостоне

После рождения ребенка девушка очень редко появляется на публике, поэтому такой выход стал сюрпризом.

Племянница Джулии Роберст, актриса Эмма Робертс, попала под прицел папарацци, когда вышла на прогулку в Бостоне. Девушку заметили на Бикон-стрит в белой трикотажной укороченной кофточке на пуговицах и черных джинсах по фигуре, которые она немного подвернула снизу.

Завершили образ знаменитости черные босоножки на массивной подошве, солнцезащитные очки и сумка на короткой ручке мятного цвета. На лице у Эммы был совсем легкий макияж.

Эмма Робертс / Getty Images

В декабре 30-летняя Эмма и ее 36-летний бойфренд Гаррет Хедлунд впервые стали родителями. Для обоих ребенок стал первенцем.

Эмма Робертс / Instagram Эммы Робертс

К слову, на прошлой неделе на публику впервые вышла двоюродная сестра Эммы - 16-летняя дочь Джулии Робертс Хэзел. Девушка прилетела в Канны с отцам, чтобы составить ему компанию на премьере фильма "День флага", над которым он работал.

Хэзел Модера с отцом / Getty Images

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