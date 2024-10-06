Оделась просто: Николь Кидман сфотографировали в Нью-Йорке в черной водолазке

Николь Кидман после провождения времени в Париже, где появилась на нескольких модных показах, вернулась в Америку. Она попала под прицел папарацци в Нью-Йорке.

Актриса была одета просто и удобно - сочетала черную водолазку с длинными рукавами и серые свободные штаны с небольшими разрезами на штанинах. Также она обула черные лоферы.

Волосы Кидман распустила и сделала очень лаконичный макияж с нежно-розовыми румянами на щеках.

Николь Кидман / Фото: Getty Images

Напомним, что старшая дочь актрисы Сандэй Роуз во время Недели моды в Париже дебютировала на подиуме, как модель. 16-летняя девушка приняла участие в показе бренда Miu Miu, который показал коллекцию на сезон весна-лето 2025, из-за чего ее уже окрестили новой nepo baby.

Сандэй Роуз Кидман-Урбан / Фото: Getty Images

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