Оделась просто: Николь Кидман сфотографировали в Нью-Йорке в черной водолазке

Оскароносная звезда под прицелом фотографов.
Николь Кидман после провождения времени в Париже, где появилась на нескольких модных показах, вернулась в Америку. Она попала под прицел папарацци в Нью-Йорке.
Актриса была одета просто и удобно - сочетала черную водолазку с длинными рукавами и серые свободные штаны с небольшими разрезами на штанинах. Также она обула черные лоферы.
Волосы Кидман распустила и сделала очень лаконичный макияж с нежно-розовыми румянами на щеках.
Напомним, что старшая дочь актрисы Сандэй Роуз во время Недели моды в Париже дебютировала на подиуме, как модель. 16-летняя девушка приняла участие в показе бренда Miu Miu, который показал коллекцию на сезон весна-лето 2025, из-за чего ее уже окрестили новой nepo baby.
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