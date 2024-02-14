Оделась пуделем: модель Джулия Фокс шокировала странным нарядом на Неделе моды

34-летняя американская модель Джулия Фокс, которая прославилась своей любовью к эпатажным и откровенным нарядам, опять попала под прицел папарацци на улице в Нью-Йорке. Ее сфотографировали по пути на показ коллекции весна-лето 2024 бренда Wiederhoeft, который проходил в рамках Недели моды.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Образ Фокс привлек внимание свой необычность, поскольку включал корсет и мини-юбку, а на рукавах и вороте ее наряда была отделка из плотных фатиновых рюш.

Волосы модели стилисты собрали в довольно странную прическу в стиле Марии Антуанетты, а ее макияж был в светлой гамме. В руке Джулия Держала небольшую сумку, ручка которой была выполнена в виде телефонной трубки, а завершали этот образ белые гольфы, туфли на каблуках, а также маска в виде собачьей головы.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Образ Фокс, конечно же, был в стиле белого пуделя.

Пудель / Фото: Associated Press

Ранее подобные наряды модель уже носила. В прошлом году на Неделе моды в Нью-Йорке Джулия появилась на шоу этого же бренда Wiederhoeft в розовом платье с аппликацией огромного белого пуделя.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

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