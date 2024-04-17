Оделась скромно и плакала: Пэрис Хилтон выступила на пресс-конференции и рассказала о насилии, которое пережила

Знаменитая американская светская львица, бизнес-леди и телеперсона - 43-летняя Пэрис Хилтон - посетила пресс-конференцию в Калифорнии, в городе Сакраменто, после того как провела несколько веселых дней на фестивале Coachella. Целью ее выступления была публичная поддержка сенатского законопроекта 1043 — Закона об ответственности в обращении с детьми.

Пэрис Хилтон / Фото: Associated Press

На это мероприятие она надела нетипичный для себя скромный наряд - черную блузу с белыми элементами отделки и свободные черные брюки. Волосы звезда распустила, сделала нежный маникюр и макияж.

Во время своего выступления Пэрис вспомнила юность и то, что ей пришлось пережить в исправительном учреждении.

Пэрис Хилтон / Фото: Associated Press

"Я не понаслышке знаю, какие ужасы происходят за закрытыми молодежными интернатами, - заявила Хилтон на пресс-конференции. - Это кошмар, который ни одному ребенку никогда не придется пережить".

Пэрис Хилтон / Фото: Associated Press

Пэрис отправили в лечебный центр для несовершеннолетних в штате Юта, когда ей было 17 лет, и она сказала, что столкнулась с насилием, замаскированным под терапию. По ее словам, находясь под стражей в одном из учреждений, когда она была подростком, Хилтон была подвергнута изоляции и лишена "даже самых элементарных прав".

Пэрис Хилтон / Фото: Associated Press

"Если бы я попыталась рассказать родителям о насилии, сотрудники немедленно вырвали бы у меня телефон из рук, отключили звонок, и меня подвергли бы жестоким физическим ограничениям и поместили бы в одиночную камеру", - сказала Хилтон.

Пэрис Хилтон / Фото: Associated Press

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