Оделась скромно и плакала: Пэрис Хилтон выступила на пресс-конференции и рассказала о насилии, которое пережила

После травматического опыта в юности знаменитость стала активисткой и отстаивает права молодежи.
Знаменитая американская светская львица, бизнес-леди и телеперсона - 43-летняя Пэрис Хилтон - посетила пресс-конференцию в Калифорнии, в городе Сакраменто, после того как провела несколько веселых дней на фестивале Coachella. Целью ее выступления была публичная поддержка сенатского законопроекта 1043 — Закона об ответственности в обращении с детьми.
На это мероприятие она надела нетипичный для себя скромный наряд - черную блузу с белыми элементами отделки и свободные черные брюки. Волосы звезда распустила, сделала нежный маникюр и макияж.
Во время своего выступления Пэрис вспомнила юность и то, что ей пришлось пережить в исправительном учреждении.
"Я не понаслышке знаю, какие ужасы происходят за закрытыми молодежными интернатами, - заявила Хилтон на пресс-конференции. - Это кошмар, который ни одному ребенку никогда не придется пережить".
Пэрис отправили в лечебный центр для несовершеннолетних в штате Юта, когда ей было 17 лет, и она сказала, что столкнулась с насилием, замаскированным под терапию. По ее словам, находясь под стражей в одном из учреждений, когда она была подростком, Хилтон была подвергнута изоляции и лишена "даже самых элементарных прав".
"Если бы я попыталась рассказать родителям о насилии, сотрудники немедленно вырвали бы у меня телефон из рук, отключили звонок, и меня подвергли бы жестоким физическим ограничениям и поместили бы в одиночную камеру", - сказала Хилтон.
Читайте также:
- В эффектном "голом" жакете: Пэрис Хилтон посетила церемонию, на которой чествовали таланты дизайнеров
- Это провал: Пэрис Хилтон полностью сплагиатила образ Кендалл Дженнер от Givenchy
- Мимолетные интрижки, разорванные помолвки и секс-видео: 20 громких романов Пэрис Хилтон