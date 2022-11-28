Оделась слишком легко: Эмили Ратажковски сфотографировали на прогулке с псом

На обычную ежедневную прогулку с домашним любимцем девушка выходит при полном параде, поскольку знает, что ее будут фотографировать.

Американская супермодель Эмили Ратажковски попала под прицел папарацци в центре Нью-Йорка, когда вышла на прогулку со своим псом Коломбо.

Учитывая зимнюю погоду на улице (а в Нью-Йорке сейчас тоже не жарко), Эмили оделась очень легко, сочетав длинную черную юбку с разрезом сзади, укороченное худи, желтую куртку и кеды Converse.

На плече у модели висела небольшая сумка от Louis Vuitton, на глазах были очки. Когда ее сфотографировали, она то ли говорила по телефону через видеосвязь, то ли записывала видео.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

А вот что касается собаки девушки, то она завела его вместе со своим уже бывшим мужем мужем Себастьяном Беар-Макклардом, продюсером и актером. Коломбо часто появляется на фото модели в Instagram и фото папарацци, когда она его выгуливает. Порода Коломбо — помесь хаски с немецкой овчаркой.

Через два дня после этого кадра на улице, Эмили вновь сфотографировали, но уже на баскетбольном матче. Известная модель была на свидании с актером и комиком Питом Дэвидсоном, который не так давно расстался с Ким Кардашьян. Также Ратажковски несколько раз видели с диджеем Орацио Рипсо.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

На баскетбол Эмили надела джинсы, куртку от The North Face, сапоги Dear Frances Ana Boot со змеиной кожи и дополнила лук сумкой от Dior.

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