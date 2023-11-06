Оделась слишком просто: актриса Джоди Комер выбрала не самый удачный лук для гламурного мероприятия

Актриса - поклонница лаконичного стиля и в слишком ярких нарядах не появляется никогда.

30-летняя британская актриса Джоди Комер посетила гала-вечера LACMA Art + Film, который прошел в Лос-Анджелесе в Музее искусств. Звезда позировала фотографам в довольно лаконичном наряде. Она надела простую белую майку в мелкий рубчик и юбку винного цвета.

Юбка звезды немного закрывала колени, имела разрез спереди и была украшена серебристой бахромой из бисера и кристаллов. Дополнила она образ только несколькими браслетами на запястье, объемной прической и макияжем.

Также на Комер были босоножки с ремешками на высоких каблуках, которые сочетались по цвету с оттенком ее юбки.

Джоди Комер / Фото: Getty Images

Однако, в отличие от других гостей мероприятия, образ Джоди был очень простым, из-за чего выделялся. Остальные звезды появлялись в длинных платьях, усыпанных стразами и бисером, а, например, Дженнифер Лопес вообще надела кружевное платье с разрезом до бедра и прозрачными деталями.

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