Оделась слишком просто: Дакота Фэннинг выбрала платье цвета шампанского на красную дорожку

Актриса Дакота Фэннинг, у которой за плечами огромный актерский бэкграунд, несмотря на то, что ей только 30 лет, появилась на церемонии "Эмми" в Лос-Анджелесе. В этом году Дакота была номинирована в категории "Лучшая актриса второго плана в мини-сериале, антологии или фильме" за свою роль в сериале "Рипли".

На красной дорожке она появилась в лаконичное платье-бюстье от Armani Privé из коллекции осень-зима 2024, которое носила в сочетании с украшениями от Joseph Saidian & Sons.

Ее платье было оттенка шампанского, в зоне декольте его украшали складки ткани, а по всей длине оно біло расшито жемчужинами. Волосы Дакота распустила и сделала очень простой макияж.

Дакота Фэннинг / Фото: Associated Press

В отличии от остальных своих коллег, которые выбирали более яркие платья и сумки в виде маленьких тигров, она выглядела довольно скромно и нежно. Хотя платье и было простым, девушке оно шло.

Напомним, что с участием Фэннинг совсем недавно вышел детективный мини-сериал "Идеальная пара", в котором она сыграла вместе с Николь Кидман.

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