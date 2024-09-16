Оделась слишком просто: Дакота Фэннинг выбрала платье цвета шампанского на красную дорожку

Актриса подчеркнула плечи открытым платьем.
Актриса Дакота Фэннинг, у которой за плечами огромный актерский бэкграунд, несмотря на то, что ей только 30 лет, появилась на церемонии "Эмми" в Лос-Анджелесе. В этом году Дакота была номинирована в категории "Лучшая актриса второго плана в мини-сериале, антологии или фильме" за свою роль в сериале "Рипли".
На красной дорожке она появилась в лаконичное платье-бюстье от Armani Privé из коллекции осень-зима 2024, которое носила в сочетании с украшениями от Joseph Saidian & Sons.
Ее платье было оттенка шампанского, в зоне декольте его украшали складки ткани, а по всей длине оно біло расшито жемчужинами. Волосы Дакота распустила и сделала очень простой макияж.
В отличии от остальных своих коллег, которые выбирали более яркие платья и сумки в виде маленьких тигров, она выглядела довольно скромно и нежно. Хотя платье и было простым, девушке оно шло.
Напомним, что с участием Фэннинг совсем недавно вышел детективный мини-сериал "Идеальная пара", в котором она сыграла вместе с Николь Кидман.
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