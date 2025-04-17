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- Шоу-бизнес
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Оделась в эстетике Old money: актриса Эйса Гонсалес посетила показ Ralph Lauren
35-летняя мексиканская актриса Эйса Гонсалес появилась на показе новой коллекции Ralph Lauren на сезон осень-зима 2025, который прошел в Нью-Йорке.
Ее образ был идеальной демонстрацией нашумевшей эстетики Old money, ведь Эйса выглядела не только непринужденно, но и элегантно.
Актриса сочетала в луке брюки классического кроя, которые были выполнены в нежно-бежевом цвете, а также голубую рубашку и темно-синий жакет с разрезами и пуговицами. Обувь Эйса подобрала нейтрального серого цвета, а вот ее сумка была коричневой и актриса носила ее как клатч.
Напомним, что недавно актриса сыграла в новом фильме под названием «Пепел», который снят в жанре ужасов и научной фантастики. Презентации проекта состоялась в Лос-Анджелесе, а пришла она на нее тогда в длинном серебряном платье Alberta Ferretti с рукавами и вышивкой серебряной нитью на подоле.