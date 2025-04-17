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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
62
Время на прочтение
1 мин

Оделась в эстетике Old money: актриса Эйса Гонсалес посетила показ Ralph Lauren

35-летняя мексиканская актриса Эйса Гонсалес появилась на показе новой коллекции Ralph Lauren на сезон осень-зима 2025, который прошел в Нью-Йорке.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Эйса Гонсалес

Эйса Гонсалес / © Associated Press

Ее образ был идеальной демонстрацией нашумевшей эстетики Old money, ведь Эйса выглядела не только непринужденно, но и элегантно.

Актриса сочетала в луке брюки классического кроя, которые были выполнены в нежно-бежевом цвете, а также голубую рубашку и темно-синий жакет с разрезами и пуговицами. Обувь Эйса подобрала нейтрального серого цвета, а вот ее сумка была коричневой и актриса носила ее как клатч.

Эйса Гонсалес / © Associated Press

Эйса Гонсалес / © Associated Press

Напомним, что недавно актриса сыграла в новом фильме под названием «Пепел», который снят в жанре ужасов и научной фантастики. Презентации проекта состоялась в Лос-Анджелесе, а пришла она на нее тогда в длинном серебряном платье Alberta Ferretti с рукавами и вышивкой серебряной нитью на подоле.

Эйса Гонсалес / © Associated Press

Эйса Гонсалес / © Associated Press

Эйса Гонсалес / © Getty Images

Эйса Гонсалес / © Getty Images

Эйса Гонсалес / © Getty Images

Эйса Гонсалес / © Getty Images

Эйса Гонсалес / © Getty Images

Эйса Гонсалес / © Getty Images

Эйса Гонсалес / © Associated Press

Эйса Гонсалес / © Associated Press

Ейса Гонсалес / © Associated Press

Ейса Гонсалес / © Associated Press

Эйса Гонсалес / © Getty Images

Эйса Гонсалес / © Getty Images

Эйса Гонсалес / © Associated Press

Эйса Гонсалес / © Associated Press

Эйса Гонсалес / © Getty Images

Эйса Гонсалес / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
62
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