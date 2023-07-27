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Оделась в стиле 80-х и сделала латте-макияж: модель Хейли Бибер сходила за кофе в Лос-Анджелесе

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
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Оделась в стиле 80-х и сделала латте-макияж: модель Хейли Бибер сходила за кофе в Лос-Анджелесе

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

В этом стильном луке Хейли просто сходила за кофе и охлаждающими летними напитками.

Известная американская модель и от недавнего времени еще и собственница бренда косметики по уходу за кожей - 26-летняя Хейли Бибер - продемонстрировала свою стройную фигуру. Девушка появилась на улице в Лос-Анджелесе в стильном образе в стиле 80 х годов, в котором сочетала белую укороченую футболку от бренда Leset, свободны джинсовые шорты Levi’s и черную оверсайз рубашку.

Образ модель дополнила узкими солнцезащитными очками, белыми высокими носками и кроссовками Adidas. На плече у нее висела сумка-хобо от Saint Laurent, а в ушах были большие золотые серьги.

Волосы Хейли просто распустила, а на лице сделала трендовый латте-макияж. Этот новый бьюти-тренд на самом деле нюдовый макияж в бронзово-кофейных оттенках и практикует Хейли его уже довольно давно.

Хейли Бибер / © Getty Images
Хейли Бибер / Фото: Getty Images

А недавно на странице в TikTok девушка показала как делает этот макияж и видео стало вирусным - его посмотрели уже более 3 миллионов раз.

@haileybieber Latte Makeup ☕️☕️ but let’s make it head to toe ✨ @rhode skin ♬ Beat - beaty

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Дата публикации
Просмотры
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