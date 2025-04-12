Оделась в стиле бохо: модель Хайди Клум в ярком наряде попала под прицел папарацци

Хайди Клум / © Getty Images

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Клум подловили фотографы, когда она шла к своей машине в ярком образе, все вещи в котором были подобраны в одной цветовой гамме.

Модель сочетала платье в стиле бохо от бренда Chloe, которое было выполнено в цвете пыльной розы. Оно было длинным, свободным, с бантом на шее, а также рюшами на юбке. Стилизовала Хайди его с пушистой шубой трендового винного оттенка и такого же цвета сапогами.

Хайди Клум / © Getty Images

Также на Клум были стильные очки с линзами в цвет наряда, а в руке она несла коричневую сумку с короткими ручками.

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Напомним, что недавно стартовали съемки очередного сезона шоу Germany’s Next Topmodel, в котором Хайди — несменная ведущая. Во время работы она несколько раз уже попадала под прицел папарацци.

Хайди Клум на съемках / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум с дочерью Лени Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Getty Images Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум на Каннском кинофестивале / © Credits Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Getty Images Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Getty Images Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press