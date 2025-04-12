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- Шоу-бизнес
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Оделась в стиле бохо: модель Хайди Клум в ярком наряде попала под прицел папарацци
51-летняя модель и телеведущая Хайди Клум вновь продемонстрировала на улицах Нью-Йорка, что она не только суперзвезда, но и обладательница роскошного вкуса.
Клум подловили фотографы, когда она шла к своей машине в ярком образе, все вещи в котором были подобраны в одной цветовой гамме.
Модель сочетала платье в стиле бохо от бренда Chloe, которое было выполнено в цвете пыльной розы. Оно было длинным, свободным, с бантом на шее, а также рюшами на юбке. Стилизовала Хайди его с пушистой шубой трендового винного оттенка и такого же цвета сапогами.
Также на Клум были стильные очки с линзами в цвет наряда, а в руке она несла коричневую сумку с короткими ручками.
Напомним, что недавно стартовали съемки очередного сезона шоу Germany’s Next Topmodel, в котором Хайди — несменная ведущая. Во время работы она несколько раз уже попадала под прицел папарацци.