Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
241
Время на прочтение
1 мин

Оделась в стиле "тихая роскошь": Меган Маркл в полосатой рубашке и лаконичных брюках выступила на публике

Меган и ее муж выступили на мероприятии в Нью-Йорке посвященному ментальному здоровью.

Юлия Каранковская
Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

Принц Гарри и Меган, герцогиня Сассекская, посетили фестиваль Project Healthy Minds в Нью-Йорке, посвященный ментальному здоровью. Пара выступила на сцене от лица своей благотворительной организации Archewell Foundation.

Меган Маркл / © Associated Press

Меган Маркл / © Associated Press

Меган продемонстрировала образ в стиле «тихая роскошь», ведь несмотря на лаконичность ее наряда, простым или бюджетным он не был. Меган сочетала полосатую бело-голубую рубашку от Ralph Lauren с широкими темно-синими штанами Lauren Ralph Lauren. Также герцогиня дополнила наряд широким коричневым поясом, туфлями от Manolo Blahnik и элегантным коричневым пальто.

Меган Маркл и принц Гарри / © Associated Press

Меган Маркл и принц Гарри / © Associated Press

Меган Маркл и принц Гарри / © Associated Press

Меган Маркл и принц Гарри / © Associated Press

Волосы Меган собрала в простой пучок и надела несколько украшений, среди которых опять выделялся ее золотой браслет The Love от Cartier.

Меган Маркл / © Associated Press

Меган Маркл / © Associated Press

Это появление пары произошло после того, как они несколько дней тому назад посетили гала-вечер, посвященный Всемирному дню психического здоровья в Нью-Йорке. Меган в тот вечер носила костюм от бренда Giorgio Armani.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл и бывший муж / © Getty Images

Меган Маркл и бывший муж / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

