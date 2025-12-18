Оделась в стиле "тихой роскоши": дочь Умы Турман появилась на публике в пальто за 20 тысяч долларов

Майя Хоук / © Getty Images

Девушку сфотографировали на площади Гудзон в стильном образе, ведь она надела мягкое пальто в леопардовый принт от известного итальянского Модного бренда Prada. Пальто было выполнено в простом фасоне и застегивалось на пуговицы, но больше удивляли не его крой или принт, а цена, поскольку стоит оно 20 тысяч долларов.

Майя давно сотрудничает с Модным домом и для важных событий выбирает именно их вещи и аксессуары. Также неоднократно девушка снималась в модных кампейнах бренда. На этот раз под свое драгоценное пальто с принтом актриса надела свитер трендового красного цвета и белую юбку.

Украинский дизайнер Андре Тан ранее отнес подобные лаконичные красные свитера к главным трендам этой зимы 2025-2026. По его словам, такая вещь является незаменимой в гардеробе.

А вот появление Майи в Нью-Йорке обусловлено промо-туром к сериалу «Очень странные дела», ведь Netflix сняли уже последний сезон этого шоу. Сезон выйдет в 3 частях: первых 4 эпизода вышли 26 ноября, еще 3 эпизода выйдут 25 декабря, финальная серия появится на стриминге 31 декабря.