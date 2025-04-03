Оделась во все черное: Элизабет Мосс на премьере финального сезона сериала "Рассказа служанки"

Элизабет Мосс / © Associated Press

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Элизабет Мосс посетила премьеру последнего сезона популярного сериала «Рассказ служанки», в котором с 2017 года исполнила главную роль.

Элизабет на мероприятии появилась во всем черном. Она сочетала простое, но элегантное вечернее платье-комбинацию, с классическим прямым легким пальто. Наряд актриса дополнила туфлями-лодочками и украшениям с бриллиантами — несколькими кольцами на руках, а также лаконичным колье на шее. Волосы она уложила в легкие локоны, а единственным ярким акцентом образа стала красная помада на губах.

Элизабет Мосс / © Associated Press

Заметно, что актриса немного изменилась и набрала вес, но связано это с прекрасными изменениями в ее жизни — недавно она впервые стала мамой. Кто отец ее ребенка, а также пол малыша Элизабет не раскрывает. Этот ребенок — ее первенец и появился он на свет в прошлом году, перед началом ее работы над сериалом. Беременность актриса подтвердила в интервью Джимми Киммелу.

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А во время PaleyFestLA 2025, который проходил марте, она призналась, что брала ребенка на съемочную площадку во время работы над финальным сезоном.

«Единственное, что я могу сказать по этому поводу, это то, что я чувствую себя такой счастливой, что смогла это сделать», — ответила Мосс. «Вот и все. Точка».

Сериал «Рассказ служанки», снятом по роману канадской писательницы Маргарет Этвуд. Действие происходит в будущем в вымышленном тоталитарном государстве — Республике Галаад, представляющей собой религиозную теократию. В этом мире, в результате загрязнения окружающей среды, только одна из ста женщин способна иметь ребенка, поэтому в республике женщин из простого народа отправляют в специальные лагеря, где их превращают в служанок и готовят к исполнению единственной функции — зачатию и рождению детей для офицеров и чиновников, чьи жены не способны на это.