Оделась во все черное: Памела Андерсон вышла в свет со старшим сыном-красавцем

Суперзвезда выбрала лаконичный наряд в стиле total black look.
После многолетнего перерыва в карьере и жизни вне камер актриса Памела Андерсон постепенно возвращается в мир шоу-бизнеса. Звезда сериала "Спасатели Малибу" и экс-модель журнала Playboy выпустила книгу мемуаров, а также документальный фильм Netflix "Памела: История любви".
14 мая актриса и ее старший сын Брэндон Томас Ли, а также режиссер Райан Уайт посетили мероприятие FYSEE от Netflix, где звезда приняла участие в пресс-конференции.
На Памеле был непривычно простой лук, который включал в себя черные кюлоты, объемный свитер крупной вязки и туфли на каблуках. Волосы она, как всегда, просто распустила. Завершали образ Андерсон макияж и длинный маникюр.
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