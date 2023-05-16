Оделась во все черное: Памела Андерсон вышла в свет со старшим сыном-красавцем

После многолетнего перерыва в карьере и жизни вне камер актриса Памела Андерсон постепенно возвращается в мир шоу-бизнеса. Звезда сериала "Спасатели Малибу" и экс-модель журнала Playboy выпустила книгу мемуаров, а также документальный фильм Netflix "Памела: История любви".

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

14 мая актриса и ее старший сын Брэндон Томас Ли, а также режиссер Райан Уайт посетили мероприятие FYSEE от Netflix, где звезда приняла участие в пресс-конференции.

На Памеле был непривычно простой лук, который включал в себя черные кюлоты, объемный свитер крупной вязки и туфли на каблуках. Волосы она, как всегда, просто распустила. Завершали образ Андерсон макияж и длинный маникюр.

Памела Андерсон, Брэндон Томас Ли и Райан Уайт / Фото: Getty Images

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