Оделись одинаково: императорская семья Японии отправилась в отпуск и показала фото

Нарухито, Масако и Айко / © Getty Images

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Семья пробудет на вилле одну неделю. Вилла расположенная в префектуре Тотиги, служит сезонным местом отдыха для членов японской императорской семьи.

Перед отпуском император, императрица и принцесса приняли участие в традиционной фотосессии. Все они были одета в лаконичные летние наряды — Нарухито и Маско оделись в Family Look, поскольку носили одинковые рубашки и брюки. А вот 23-летняя принцесса отдала предпочтение простому платью с пуговицами и поясом с цветочный принт.

Нарухито, Масако и Айко / © Getty Images

В отпуск семья отправилась после того, как посетила с государственным визитом Монголию. 11 июля они вместе с президентом и первой леди приняли участие в церемонии открытия Наадама, традиционного монгольского праздника, на национальном стадионе в столице.

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Нарухито и Масако в Монголии / © Getty Images