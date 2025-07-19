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Оделись одинаково: императорская семья Японии отправилась в отпуск и показала фото
18 июля император Нарухито, императрица Масако и их дочь принцесса Айко прибыли на императорскую виллу в городе Насу для летнего отпуска.
Семья пробудет на вилле одну неделю. Вилла расположенная в префектуре Тотиги, служит сезонным местом отдыха для членов японской императорской семьи.
Перед отпуском император, императрица и принцесса приняли участие в традиционной фотосессии. Все они были одета в лаконичные летние наряды — Нарухито и Маско оделись в Family Look, поскольку носили одинковые рубашки и брюки. А вот 23-летняя принцесса отдала предпочтение простому платью с пуговицами и поясом с цветочный принт.
В отпуск семья отправилась после того, как посетила с государственным визитом Монголию. 11 июля они вместе с президентом и первой леди приняли участие в церемонии открытия Наадама, традиционного монгольского праздника, на национальном стадионе в столице.