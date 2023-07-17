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Оделись в одном цвете: Эмма Уотсон вышла в свет вместе с младшим братом

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
668
Время на прочтение
1 мин
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Оделись в одном цвете: Эмма Уотсон вышла в свет вместе с младшим братом

Эмма Уотсон с младшим братом Алексом / Фото: Getty Images

Актриса редко бывает на публике, тем более с семьей.

Звезда "Гарри Поттера", 33-летняя британская актриса Эмма Уотсон, посетила финал мужского одиночного разряда между испанцем Карлосом Алькарасом и сербом Новаком Джоковичем в четырнадцатый день Уимблдонского теннисного чемпионата в Лондоне. На мероприятие актриса пришла не одна, а в компании младшего брата Алекса.

Эмма Уотсон с младшим братом Алексом / © Associated Press
Эмма Уотсон с младшим братом Алексом / Фото: Associated Press
Эмма Уотсон с младшим братом Алексом / © Associated Press
Эмма Уотсон с младшим братом Алексом / Фото: Associated Press

Изначально их заметили на трибунах, где они с любопытством смотрели турнир. Затем брат и сестра переместились на вечеринку the evian VIP Suite.

Можно заметить, что Эмма и Алекс оделись в одинаковые образы, ведь на ней были брюки пудрового оттенка и белая рубашка без рукавов, а вот на Алексе светло-кремовые брюки, пудровый пиджак и белая рубашка.

Также Эмма дополнила образ соломенной шляпой, сумкой оливкового цвета и белыми туфлями.

Эмма Уотсон с младшим братом Алексом / © Getty Images
Эмма Уотсон с младшим братом Алексом / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
668
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