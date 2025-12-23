Оделись в одном стиле: Лорен Санчес и Джефф Безос проводят время на горнолыжном курорте

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Getty Images

22 декабря Лорен Санчес и Джеффа Безоса застали папарацци, когда они выходили из ресторана в Аспене — курортном городке в США, где любят отдыхать богачи и знаменитости в зимнее время. Вероятно, именно там супруги-миллионеры встретят Рождество и Новый год в кругу друзей и семьи.

Пара была одета в почти одинаковые черно-белые ансамбли в спортивном стиле. Погода была солнечной в тот день, однако Лорен все равно носила укороченную куртку, перчатки, а также дополнила образ солнцезащитными очками. Джефф Безос же снял куртку, но в отличие от жены надел кепку на голову. Образ миллионера дополнили также очки.

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Getty Images

Также днем ранее пару заметили в заведении с друзьями во время беседы. Лорен и Джефф были одеты в ковбойские шляпы.

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Getty Images

Посещает Аспен пара ежегодно и всегда зимой, вероятно, чтобы насладиться снегом перед тем как вернуться в свой роскошный особняк в Калифорнии. Напомним, что Безос и Санчес официально поженились 27 июня 2025 года на церемонии в Венеции.