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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Оделись в одном стиле: Мэттью Макконахи и его жена Камила Алвес посетили модное шоу

Мероприятие прошло в рамках Парижской недели моды.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Мэттью Макконахи и Камила Алвес

Мэттью Макконахи и Камила Алвес / © Getty Images

Актер Мэттью Макконахи и его жена Камила Алвес посетили вместе показ бренда Jacquemus, который презентовал коллекцию весна-лето 2026.

Пара пришла на показ в похожих луках, ведь оба были в светлых пиджаках. Но вот только Мэттью свой носил с черными брюками, а Камила — со светлыми и широкими. Также женщина дополнила к наряду туфли на каблуках, которые украшали небольшие банты. Что касается украшений, то они были на обоих, но Камила особенном привлекла внимание, ведь надела много цепочек и подвесок и на одной из них было имя ее дочери — Вида.

Мэттью Макконахи и Камила Алвес / © Getty Images

Мэттью Макконахи и Камила Алвес / © Getty Images

Напомним, что у этой красивой пары трое детей — два сына и дочь. Недавно они всем составом появились на гала-вечере Mack, Jack & McConaughey 2025, который проводился в рамках ACL Live.

Мэттью Макконахи, Камила Алвес и их дети / © Getty Images

Мэттью Макконахи, Камила Алвес и их дети / © Getty Images

Камила Алвес и Мэттью Макконахи_2 / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью Макконахи и Камила Алвес_2 / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью Макконахи_1 / © Getty Images

© Getty Images

Камила Алвес и Мэттью Макконахи_2 / © Getty Images

© Getty Images

Камила Алвес и Мэттью Макконахи_2 / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью Макконахи и Камила Альвес_2 / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью Макконахи и Камилла Альвес / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью Макконахи и Камилла Альвес / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью МакКонахи и Камилла Альвес_4 / © Reuters

© Reuters

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