Оделись все в черное: Пэрис Хилтон с сестрой и 66-мамой сходила на вечеринку в Париже

В Париже в рамках Недели моды состоялась светская вечеринка в честь Карла Лагерфельда.

Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Гостями мероприятия стали представительницы знаменитого американского семейства Хилтон — Пэрис, Ники ихняя мама 66-летняя Кэти.

Женщины выглядели стильно и гламурно, а также все выбрали наряды в черном цвете. Пэрис, например, блистала перед фотографами в длинном черном платье с разрезом и пайетками на лифе. Ее образ дополняли «оперные» бархатные перчатки, а в руке она держала сумку с ручкой в виде кота.

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Особенно гламурным был макияж звезды, ведь ей его визажисты сделали очень насыщенным.

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Ники отдала предпочтение мини. Светская львица носила платье с одним рукавом и молнией, а также дополнила наряд небольшой сумкой и туфлями с открытой пяткой.

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Кэти Хилтон выбрала для появления на вечеринке классику — черные брюки и жакет. Также она надела белую блузу с черным большим принтом и каблуки.

Кэти Хилтон / © Associated Press

Кэти Хилтон / © Associated Press

Стиль Пэрис Хилтон (65 фото)

