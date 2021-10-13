Оделась эффектно: транс-звезда Никита Драгун прижала пышную грудь черным боди

25-летняя знаменитость выбрала для своего выхода лук total black, разбавив его красными акцентами.

Американский трансгендер, YouTube-блогер и визажист Никита Драгун обожает привлекать внимание своими провокационными и яркими луками.

Никита Драгун / Getty Images

Никита Драгун / Getty Images

Никита Драгун / Getty Images

Никита попала в объектив папарацци на улицах Лос-Анджелеса, когда шла на вечеринку.

На визажисте было черное боди, которое было такое тесное, что прижало бюст, и казалось, что он вот-вот выскочит или лопнет.

Никита Драгун / Getty Images

Боди Драгун дополнила лосинами и ботфортами-чулками. Тонкую талию она подчеркнула золотым поясом.

Волосы Никита собрала в пучок, сделала макияж с акцентом на красной помаде, глаза спрятала под черными очками. На шее у нее было золотое ожерелье с двумя крестами, а в ушах – круглые золотые серьги. Длинный острый маникюр красного цвета завершил эффектный аутфит трансгендера.

Никита Драгун / Getty Images

Образ Никиты напомнил нам лук Ким Кардашьян, в котором она появлялась возле отеля в Нью-Йорке. Туда она прибыла, чтобы стать одной из ведущих вечернего шоу Saturday Night Live.

Ким Кардашьян / Getty Images

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