Одесские каникулы: финалистка шоу "Холостяк-10" подчеркнула стройные ноги красным мини-платьем

Дана Оханская похвасталась эффектным аутфитом в коротком наряде.

Финалистка 10-го сезона шоу "Холостяк" Дана Оханская отдыхает сейчас в Одессе. Туда она поехала вместе со своей старшей сестрой Елизаветой, с которой они похожи, как две капли воды. Там они отпраздновали 34-летие Лизы.

Елизавета и Дана Оханские / Instagram Даны Оханской

В Instagram Оханская выложила фотографию своего образа, в котором она сходила на одно из мероприятий. Красавица подчеркнула стройные ноги красным мини-платьем с плетением на спине, которое скомбинировала с черными босоножками на устойчивых каблуках. Волосы Дана распустила и украсила уши красными длинными серьгами.

Дана Оханская / Instagram Даны Оханской

Ранее Оханская показала фото у бассейна. Позировала она в купальнике цвета индиго.

Дана Оханская / Instagram Даны Оханской

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Образы финалистки шоу "Холостяк-10" Даны Оханской (26 фото)

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