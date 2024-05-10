Оделась неожиданно скромно: Ким Кардашьян посетила конференцию в Гамбурге

После триумфа на Met Gala в Нью-Йорке, где появилась в серебряном платье-кольчуге и кардигане, Ким Кардашьян неожиданно отправилась в Европу. Американская суперзвезда посетила фестивале OMR 2024 в Гамбурге.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Ким Кардашьян вышла на сцену в сером обтягивающем платье с длинными рукавами, высокой горловиной и небольшой драпировкой на груди. Ее наряд был длины миди, а сочетала она его с черными сапогами Balenciaga на высоких каблуках.

Также в преддверии Met Gala звезда опять покрасила волосы в светлый оттенок. Макияж она сделала лаконичный и без ярких акцентов.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Но на долго в Германии она не осталась и после своего выступления отправилась домой в Лос-Анджелес, поскольку 9 мая у ее младшего ребенка - сына Псалма - был день рождения. По такому поводу Кардашьян показала, какой торт заказала малышу.

Фото: Instagram Ким Кардашьян

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